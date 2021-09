Eruzione Vulcano Cumbre Vieja | la lava raggiunge il mare Video Spettacolare

Advertising

AGI - La colata di lava causata dell'delCumbre Vieja, a La Palma (Canarie) si è riversata nell'oceano formando una sorta di 'imponente' piramide alta più di 50 metri . Lo riferisce l'Istituto spagnolo di oceanografia, ...Ha provocato una densa nube di fumo nero e la formazione di un ampio deposito sul fondale ...The lava flow finally reaches the ocean after destroying hundreds of structures and covering several hectares on the western slopes of #LaPalma. #volcano pic.twitter.com/2xvxvb1nOq — Joint Cyclone Cen ...Lo riferisce l'Istituto spagnolo di oceanografia, spiegando che la piramide è circondata da nuvole bianche che contengono gas ma si diluiscono rapidamente ...