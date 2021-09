Eni | informativa sul piano di acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Eni ha acquistato, tra il 23 e il 24 settembre 2021, complessivamente 973.000, al prezzo medio ponderato di 10,914875 euro per azione, per un controvalore complessivo di 10.620.173,43 euro nell’ambito dell’autorizzazione all’dideliberata dall’Assemblea del 12 maggio 2021. Dall’inizio del programma, l’azienda che opera in tutta la filiera dell’energia ha acquistato 8.616.318(pari allo 0,24% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 90.997.997,32 euro. A seguito degli acquisti effettuati fino al 24 settembre 2021, considerando legià in portafoglio, Eni detiene 41.661.515pari all’1,16% del ...