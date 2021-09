Eni e Leonardo influenzano la ricerca italiana? Greenpeace chiede i dati | gli atenei li negano | “Sono riservati | non riguardano il pubblico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il settore oil&gas e quello difesala didattica e launiversitaria? E i big dei due settori, da una parte Eni dall’altra, quanto denaro danno agliitaliani per accordi di collaborazione, corsi di laurea o borse di studio? Due domande lecite e di interessecui l’associazione ambientalistaha cercato di dare una risposta con una serie di accessi agli atti in tutte le università pubbliche, ben 66. Ma con un risultato sconfortante: in poche hanno risposto inviando gli accordi sottoscritti con le aziende e fornendosui finanziamenti ricevuti. E quelle che hanno risposto spesso hanno oscurato parte dei documenti, rendendo difficile coglierne elementi essenziali quali l’oggetto e il valore economico o ...