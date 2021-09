Emily in Paris 2 o Sex and The City a Parigi? Trailer, nuove immagini e data d’uscita su Netflix (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sarà il sempre più evidente copyright di Patricia Field. Oltre, che ovviamente, quello del guru Darren Star. Sarà che anche Carrie a Parigi c’era andata (prima del gran finale della serie). Sarà che, per forme e colori, gli outfit delle due si somigliano assai… Aggiungete anche il tetto a terrazza dove abbronzarsi/chiacchierare con le amiche… Leggi su amica (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sarà il sempre più evidente copyright di Patricia Field. Oltre, che ovviamente, quello del guru Darren Star. Sarà che anche Carrie ac’era an(prima del gran finale della serie). Sarà che, per forme e colori, gli outfit delle due si somigliano assai… Aggiungete anche il tetto a terrazza dove abbronzarsi/chiacchierare con le amiche…

Advertising

NetflixIT : VOILÀ! La seconda stagione di Emily in Paris è in arrivo il 22 dicembre. #TUDUM - luvschIoe : como assim emily in paris in e lucifer out mano - WhySoFlamer : emily in paris piada nessa lista - paoloangeloRF : Emily in Paris 2 sbarca su Netflix tra colpi di scena e look griffati- - sarachucklebutt : @debyconunab ecco io giusto emily in paris ma perché non c’era un vero coinvolgimento come in suits -