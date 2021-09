Elisabetta Gregoraci manda tutti in tilt con due foto super sexy (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vi state chiedendo anche voi il motivo per il quale Elisabetta Gregoraci è in tendenza su Twitter da ore? E’ molto semplice. Tutto è partito questa mattina quando la conduttrice ha postato sui social una foto che ha lasciato tutti senza parole. Chi segue Elisabetta sa che si tratta di uno shooting che ha fatto qualche tempo fa, se la memoria non ci inganna aveva mostrato alcuni scatti con lo stesso vestito addosso, mentre era in Puglia per registrare Battiti Live nelle torride giornate dell’estate salentina! Oggi però la conduttrice ha mostrato i risultati di quel lavoro, mostrando uno scatto del fotografo che ha realizzato il servizio, lasciando tutti senza parole. Con l’abitino verde che ne mette in evidenza tutte le forme, Eli Greg ha letteralmente fatto impazzire ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vi state chiedendo anche voi il motivo per il qualeè in tendenza su Twitter da ore? E’ molto semplice. Tutto è partito questa mattina quando la conduttrice ha postato sui social unache ha lasciatosenza parole. Chi seguesa che si tratta di uno shooting che ha fatto qualche tempo fa, se la memoria non ci inganna aveva mostrato alcuni scatti con lo stesso vestito addosso, mentre era in Puglia per registrare Battiti Live nelle torride giornate dell’estate salentina! Oggi però la conduttrice ha mostrato i risultati di quel lavoro, mostrando uno scatto delgrafo che ha realizzato il servizio, lasciandosenza parole. Con l’abitino verde che ne mette in evidenza tutte le forme, Eli Greg ha letteralmente fatto impazzire ...

PageDi : RT @Mar81697715Mar: OK ELISABETTA GREGORACI INTANTO TI CALMI, CON QUELLO SGUARDO POI????? #eligreg - CronacaSocial : Le lacrime di Elisabetta Gregoraci per il suo appartamento: dovrà lasciarlo ???? - Elisabetta02071 : RT @Mar81697715Mar: OK ELISABETTA GREGORACI INTANTO TI CALMI, CON QUELLO SGUARDO POI????? #eligreg - Elisabetta02071 : RT @9s6NRWM8WjqSdWg: Bellezza,stile,classe e eleganza portano il suo nome Elisabetta gregoraci ????#eligreg - chiaragefunden1 : RT @tvblogit: Double song a febbraio su Rai2: Elisabetta Gregoraci con Pino Insegno? -