Advertising

EMencattini : Sesto fiorentino elezioni - qn_lanazione : Elezioni Sesto Fiorentino, il dibattito fra i candidati - dsmala : RT @Andrea0606061: Gli onesti che hanno rimesso in sesto il bilancio... Vergogna Raggi. - TuttoSesto : #SestoFiorentino verso le elezioni: intervista al candidato sindaco @GToccafondi - TuttoSesto : Elezioni a #SestoFiorentino, intervista ai candidati sindaco: @PolicastroG (M5S) -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Sesto

FirenzeToday

Forlì - 29 settembre 2021 - Le sezioni locali dell'Anpi in vista delle imminentiamministrative del 3 e 4 ottobre nei comuni di Bertinoro, Cesenatico, Gatteo e Sogliano al Rubicone hanno rivolto, in collaborazione con Anpi Provinciale di Forlì - Cesena, un appello/...Fiorentino (Firenze), 29 settembre 2021 - E' il cinema Grotta diFiorentino a ospitare il dibattito promosso da La Nazione in vista delleamministrative del 3 e 4 ottobre. Sette i candidati in lizza: Lorenzo Falchi , primo cittadino uscente ...E' il cinema Grotta di Sesto Fiorentino a ospitare il dibattito promosso da La Nazione in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Sette i candidati in lizza: Lorenzo Falchi, primo citt ...Il tema dello sviluppo dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze-Peretola è da decenni al centro del dibattito politico. Lo è diventato ancora di più in questi ultimi mesi in vista delle elezioni c ...