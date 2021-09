Elezioni, Salvini ostenta sicurezza: “Nessuna ripercussione nel centrodestra. Posta in gioco per la Lega? Avremo più sindaci di oggi” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alle prossime Elezioni amministrative “non c’è la Lega in gioco, ma le città in cui si vota”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un incontro con i cittadini milanesi del quartiere San Siro in vista delle prossime Elezioni amministrative, a chi gli chiedeva quale fosse la Posta in gioco per il suo partito nella prossima tornata elettorale. “Io ho una certezza – ha aggiunto – che dalla settimana prossima Avremo più sindaci rispetto a quanti ne abbiamo oggi. Nelle Elezioni amministrative chi vince e chi perde lo si giudica contando i sindaci che uno aveva prima e quanti ne ha dopo. Banale ma lapalissiano”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alle prossimeamministrative “non c’è lain, ma le città in cui si vota”. Lo ha detto il leader della, Matteo, nel corso di un incontro con i cittadini milanesi del quartiere San Siro in vista delle prossimeamministrative, a chi gli chiedeva quale fosse lainper il suo partito nella prossima tornata elettorale. “Io ho una certezza – ha aggiunto – che dalla settimana prossimapiùrispetto a quanti ne abbiamo. Nelleamministrative chi vince e chi perde lo si giudica contando iche uno aveva prima e quanti ne ha dopo. Banale ma lapalissiano”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

