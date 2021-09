Elezioni Roma, Napoli, Milano e Torino: su chi scommettono i bookmaker? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Imminenti le Elezioni comunali a Roma, Napoli, Milano e Torino: ma su chi scommettono i bookmaker? Secondo Agipronews, fra aspiranti sindaci sarebbe testa a testa Gualtieri-Michetti nella Capitale, avanti Manfredi a Napoli, Sala verso il secondo mandato e duello all’ultimo voto a Torino. Ecco, nel dettaglio, le quote dei candidati. Testa a testa tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti nelle quote per il sindaco di Roma: secondo Oddsdealer.com, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, il candidato del centrodestra è leggermente favorito a 3 volte la scommessa, tallonato dall’ex ministro dell’Economia a 3,80. Solo terza, riporta Agipronews, la sindaca uscente Virginia Raggi, a 4,70, con ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Imminenti lecomunali a: ma su chi? Secondo Agipronews, fra aspiranti sindaci sarebbe testa a testa Gualtieri-Michetti nella Capitale, avanti Manfredi a, Sala verso il secondo mandato e duello all’ultimo voto a. Ecco, nel dettaglio, le quote dei candidati. Testa a testa tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti nelle quote per il sindaco di: secondo Oddsdealer.com, fornitore di quote per iinternazionali, il candidato del centrodestra è leggermente favorito a 3 volte la scommessa, tallonato dall’ex ministro dell’Economia a 3,80. Solo terza, riporta Agipronews, la sindaca uscente Virginia Raggi, a 4,70, con ...

