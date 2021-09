Elezioni Roma, Michetti: “Giorgetti preferisce Calenda a me? Siamo in democrazia, può pensare ciò che vuole” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Giancarlo Giorgetti ha detto di preferire Carlo Calenda a me? Siamo in democrazia, è libero di pensare ciò che vuole”. Risponde così il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti, a chi gli chiede un commento sulla posizione espressa dal numero due della Lega. “Se chiederò sostegno a Calenda per il ballottaggio? Noi vogliamo i voti dei Romani”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Giancarloha detto di preferire Carloa me?in, è libero diciò che”. Risponde così il candidato del centrodestra a sindaco di, Enrico, a chi gli chiede un commento sulla posizione espressa dal numero due della Lega. “Se chiederò sostegno aper il ballottaggio? Noi vogliamo i voti deini”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

CottarelliCPI : Le elezioni comunali non sono elezioni politiche e si votano amministratori non politici, soprattutto nel ruolo di… - CarloCalenda : Grazie a ?@FerzanOzpetek? per il suo supporto. Non facile per un artista dire per chi voterà alle elezioni. Eppure,… - Linkiesta : Ecco perché il Pd ama Giuseppe Conte e disprezza Carlo Calenda I dem preferiscono l’ex premier perché non crede a… - rep_roma : Elezioni Roma, la sfida nel V Municipio: tra verde e archeologia un mosaico di etnie nel territorio più popoloso [a… - DelMoroMassimo1 : RT @la_kuzzo: In un Paese normale basterebbe questo traffico infernale, per perdere di netto le elezioni #roma -