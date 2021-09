Eleonora Daniele, il dramma in diretta tv: il racconto lascia senza parole (Di mercoledì 29 settembre 2021) Momenti di commozione nello studio di Storie Italiane, dove un’ospite ha portato la sua testimonianza straziante. Eleonora Daniele è rimasta esterrefatta come tutto il pubblico. Finalmente, dopo la lunga pausa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Momenti di commozione nello studio di Storie Italiane, dove un’ospite ha portato la sua testimonianza straziante.è rimasta esterrefatta come tutto il pubblico. Finalmente, dopo la lunga pausa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Eleonora Daniele chi era il papà Antonio? La malattia che lo ha portato via - #Eleonora #Daniele #Antonio?… - PaolaDeBiasi10 : @incostante_enza @alessiomagno1 Fu il primo grande fratello, l'esordio dal quale uscirono talenti come appunto Tari… - infoitcultura : Eleonora Daniele e il fratello Luigi/ 'Non supererò mai sua morte, ricordo continuo' - infoitcultura : Rai, smacco per Eleonora Daniele: Storie Italiane verrà ridotto? - infoitcultura : Eleonora Daniele: cambio nella messa in onda, ecco il motivo -