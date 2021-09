Effetto crescita: il debito pubblico scende per la prima volta dopo la pandemia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il debito pubblico per la prima volta dopo la pandemia scende. Lo rivela la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). “Il più alto livello di Pil e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non salga ulteriormente quest’anno, come previsto nel Def, ma scenda invece al 153,5 per cento, dal 155,6 per cento nel 2020”. Questo si legge nella Nadef che l’ANSA ha potuto visionare, con le previsioni economiche per il 2021. Nella bozza viene anche scritto che nel 2021 il Pil si attesterà a +6% e nel 2022 segnerà un +4,7% programmatico. Nel documento si prevede quindi che gli interventi in programma per il prossimo anno spingeranno la crescita di mezzo punto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilper lala. Lo rivela la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). “Il più alto livello di Pil e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto trae prodotto non salga ulteriormente quest’anno, come previsto nel Def, ma scenda invece al 153,5 per cento, dal 155,6 per cento nel 2020”. Questo si legge nella Nadef che l’ANSA ha potuto visionare, con le previsioni economiche per il 2021. Nella bozza viene anche scritto che nel 2021 il Pil si attesterà a +6% e nel 2022 segnerà un +4,7% programmatico. Nel documento si prevede quindi che gli interventi in programma per il prossimo anno spingeranno ladi mezzo punto ...

