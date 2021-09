Ecologia della rete, perché il digitale ha bisogno di un ambientalismo a sé (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi, giovedì 30 settembre, esce Ecologia della rete. Come usare internet e vivere felici (Mimesis, 18 €): libro didattico, pedagogico, forse persino terapeutico, sugli spettri che abitano il web. Qui di seguito ne riscrivo il prologo per ilfattoquotidiano.it, i cui lettori mi sopportano da quasi un decennio. *** Uno strano sogno, o piuttosto un incubo, s’è diffuso sui media nella scorsa primavera, a circa un anno dall’inizio della pandemia. Uno dei maggiori scrittori contemporanei, Don Delillo, nel suo ultimo romanzo, Il silenzio, uscito in Italia nel 2021, ha dato all’incubo la forma seguente. Nel 2022, mentre i protagonisti atterrano a New York dopo la prima vera vacanza post-pandemia, un misterioso blackout azzera le comunicazioni. Non funziona più niente: né la radio dell’aereo, né i televisori nelle case, né il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi, giovedì 30 settembre, esce. Come usare internet e vivere felici (Mimesis, 18 €): libro didattico, pedagogico, forse persino terapeutico, sugli spettri che abitano il web. Qui di seguito ne riscrivo il prologo per ilfattoquotidiano.it, i cui lettori mi sopportano da quasi un decennio. *** Uno strano sogno, o piuttosto un incubo, s’è diffuso sui media nella scorsa primavera, a circa un anno dall’iniziopandemia. Uno dei maggiori scrittori contemporanei, Don Delillo, nel suo ultimo romanzo, Il silenzio, uscito in Italia nel 2021, ha dato all’incubo la forma seguente. Nel 2022, mentre i protagonisti atterrano a New York dopo la prima vera vacanza post-pandemia, un misterioso blackout azzera le comunicazioni. Non funziona più niente: né la radio dell’aereo, né i televisori nelle case, né il ...

