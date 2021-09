“Ecco dove si trova”. Saman Abbas, la notizia poco fa (Di mercoledì 29 settembre 2021) È caccia al cugino di Saman: dove lo cercano i carabinieri. Come si sospettava da giorni, i carabinieri italiani si sono recati in "trasferta" a Parigi: la loro missione ora è trovare il cugino di Saman Abbas, l’ultimo dei tre cugini ancora latitante. Come riporta Agi, i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia stanno collaborando con la polizia francese per trovare Nomanulhaq Nomanulhaq. E' uno dei tre parenti di Saman ripresi, con vanghe e piede di porco in mano, dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda agricola di Novellara in cui vivevano e lavoravano gli Abbas. Nomanulhaq, 34 anni, è l’unico dei tre ancora latitante, nonostante il mandato europeo emesso ormai da diverse settimane e nonostante sia ricercato dall’Interpol. Si ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 settembre 2021) È caccia al cugino dilo cercano i carabinieri. Come si sospettava da giorni, i carabinieri italiani si sono recati in "trasferta" a Parigi: la loro missione ora ère il cugino di, l’ultimo dei tre cugini ancora latitante. Come riporta Agi, i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia stanno collaborando con la polizia francese perre Nomanulhaq Nomanulhaq. E' uno dei tre parenti diripresi, con vanghe e piede di porco in mano, dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda agricola di Novellara in cui vivevano e lavoravano gli. Nomanulhaq, 34 anni, è l’unico dei tre ancora latitante, nonostante il mandato europeo emesso ormai da diverse settimane e nonostante sia ricercato dall’Interpol. Si ...

