EA e FIFA annunciano l’espansione del programma eSports di FIFA 22

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Electronic Arts Inc. e la Fédération Internationale de Football Association () hanno annunciato oggi un nuovoEA SPORTS™22 che si prevede attirerà decine di milioni di giocatori e spettatori. Con entrambe le competizioni 1v1 e 2v2, i giocatori rappresenteranno loro stessi, organizzazioniriconosciute a livello mondiale, club di calcio del mondo reale e la loro nazione in una serie diversificata di eventi.Le tre competizioni presenti nell’ecosistemaampliato sono lae Club Series 2022™, lae Nations Series 2022™ e la EA SPORTS22 ...

Advertising

GamingToday4 : FIFA 22, EA Sports e la Lega Serie A annunciano una partnership - GamingToday4 : FIFA 22, EA Sports e la Lega Serie A annunciano una partnership -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA annunciano

... dove comunque è raccomandato il distanziamento; - I MANESKINIL TOUR EUROPEO I Maneskin ... Siciliano, di Palermo, è un avvocato trapiantato al nord; -22: ECCO I MIGLIORI GIOCATORI. ...Laincassa il sì dei tifosi. Da Zurigoche, nell'ambito delle consultazioni per portare da quattro a due anni la cadenza dei Mondiali di calcio maschili, è stata condotta una ricerca di ...Pertanto, ecco la top 10 dei calciatori il cui valore su FIFA 22 è cresciuto di più rispetto all'edizione passata. Su FIFA 21, il difensore centrale del Rennes e della nazionale marocchina aveva un mo ...7 i candidati al POTM di settembre de LaLIga spagnola! Scopri chi sono e come votare! Sbc in arrivo su FIFA 22 nelle prossime settimane!