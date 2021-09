“E’ una malattia tremenda”. Francesca Neri, cos’è la malattia che ha colpito l’attrice (Di giovedì 30 settembre 2021) Non c’è una cura, ma si possono solo trattare i sintomi grazie ai farmaci e a uno stile di vita adeguato. La cistite interstiziale nota anche come “sindrome della cistite dolorosa”, che ha colpito Francesca Neri, provoca un dolore sopra la vescica, alla pelvi o alla parte inferiore dell’addome. Causa un bisogno quasi continuo di andare in bagno e urinare e spesso si associa all’incontinenza. Si assottiglia lo strato protettivo della vescica e le sostanze irritanti che si trovano nelle urine ne aggrediscono le pareti e fanno scoppiare l'infiammazione. Le sue cause oggi sono sconosciute. La cistite interstiziale colpisce a qualsiasi età, ma per 9 casi su 10 tocca le donne, soprattutto quelle tra i 20 e i 50 anni. All’inizio ha gli stessi sintomi della cistite infettiva, con dolore e stimolo di andare in bagno. Ma quando le ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 settembre 2021) Non c’è una cura, ma si possono solo trattare i sintomi grazie ai farmaci e a uno stile di vita adeguato. La cistite interstiziale nota anche come “sindrome della cistite dolorosa”, che ha, provoca un dolore sopra la vescica, alla pelvi o alla parte inferiore dell’addome. Causa un bisogno quasi continuo di andare in bagno e urinare e spesso si associa all’incontinenza. Si assottiglia lo strato protettivo della vescica e le sostanze irritanti che si trovano nelle urine ne aggrediscono le pareti e fanno scoppiare l'infiammazione. Le sue cause oggi sono sconosciute. La cistite interstiziale colpisce a qualsiasi età, ma per 9 casi su 10 tocca le donne, soprattutto quelle tra i 20 e i 50 anni. All’inizio ha gli stessi sintomi della cistite infettiva, con dolore e stimolo di andare in bagno. Ma quando le ...

