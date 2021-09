“É una cosa fuori dal mondo”: Sarri, che accusa alla Serie A (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha presentato la sfida contro la Lokomotiv Mosca, lamentandosi del calendario stabilito dalla Lega di Serie A. La rigidità dei calendari calcistici, che concentrano in una stessa settimana per svariate necessità diversi eventi, comincia a farsi sentire. I club di alta classifica devono diversi tra campionato, Champions o Europa League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maurizio, allenatore della Lazio, ha presentato la sfida contro la Lokomotiv Mosca, lamentandosi del calendario stabilito dLega diA. La rigidità dei calendari calcistici, che concentrano in una stessa settimana per svariate necessità diversi eventi, comincia a farsi sentire. I club di alta classifica devono diversi tra campionato, Champions o Europa League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : una cosa Lazio Lokomotiv Mosca, Sarri: "Contro di loro ho sofferto due volte. Dobbiamo fare bene" Mi sembra una cosa fuori dal mondo . Ma hanno deciso così e bisogna adeguarsi' (la Lazio giocherà domenica alle 12:30 a Bologna). Forse ci sarà una chance per Vedat Muriqi ? Non è certo. Ciò che è ...

A Chiara e il suo universo calabrese: intervista a Jonas Carpignano La vedo come una persona capace di decidere come e quanto vuole vivere fra questi due mondi. Molte ... Da parte dei giovani c'è sempre la voglia di vedere cosa c'è al di fuori di Gioia Tauro. È ...

Una cosa possibile: disabilità e sport per tutti BrindisiReport A lezione di stile: il Milan accetta la sconfitta ed è più forte anche delle ingiustizie Non è facile parlare di quanto accaduto ieri sera. Cosa si può dire di una squadra che per mezz'ora ha dominato l'Atletico Madrid, salvo poi dover fare i ...

Amazon, arriva il robot Astro: ecco cosa fa e quanto costa E’ dotato della tecnologia intelligente di Alexa, ma la società di Jeff Bezos assicura che è più di una 'Alexa con le ruote'. Il robot tuttofare si muove su tre ruote, è controllabile a distanza ed è ...

