E’ stata la Miss Italia squalificata perchè mamma: oggi è ancora bellissima (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ stata la prima Miss Italia mamma a cui è stato poi tolto il titolo: 34 anni dopo, per lei, il tempo non è passato: bellissima. Miss Italia è il concorso di bellezza più famoso del Nostro Paese. Sin dalla prima edizione che risale al 1946, sono state tante le ragazze che hanno partecipato al L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’la primaa cui è stato poi tolto il titolo: 34 anni dopo, per lei, il tempo non è passato:è il concorso di bellezza più famoso del Nostro Paese. Sin dalla prima edizione che risale al 1946, sono state tante le ragazze che hanno partecipato al L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

elisabe89376579 : RT @MatFeeMan: Lulù parlando del contest: Jessica può fare Miss Molise perché è stata con uno del Molise Soleil: Anche perché il Molise es… - iamGM8 : Ho appena scoperto che Manila è stata Miss Italia, quindi deve ringraziare la madre di Nicola se è diventata famosa??#gfvip - Miss_Salander : ma quindi hanno davvero dato della gattamorta a jisoo chi è stata come si chiama quella tipa che ha osato dire ció - zazoomblog : Ho perso 15 chili in pochi mesi. Ricordate Miss Italia 2000? Il dramma in studio: comè stata costretta a campare -… - abcdefghijkl639 : RT @MatFeeMan: Lulù parlando del contest: Jessica può fare Miss Molise perché è stata con uno del Molise Soleil: Anche perché il Molise es… -