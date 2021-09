“È morto…”. Lutto nello sport, tutto il dolore del grande sportivo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Terribile Lutto nel mondo dello sport internazionale. È morto il padre di Andre Agassi, Mike. L’uomo è morto venerdì scorso a Las Vegas, ma la notizia è stata resa nota soltanto nelle ultime ore, a quasi una settimana di distanza dal decesso. Mike Agassi aveva 90 anni: è stato il protagonista di uno dei rapporti più controversi della storia dello sport tra un atleta e un suo familiare. Come descritto in Open, l’autobiografia di Andre Agassi (a cui fece seguito Indoor, scritto proprio da Mike), l’infanzia di Andre fu difficile. Tra i due c’era una sorta di amore-odio che avrebbe potuto portare Andre Agassi chissà su quale strada ma che invece lo ha portato nella leggenda. Emanoul Aghasi era un ex pugile di origini armene: partecipò ai Giochi Olimpici del 1948 e del 1952 per l’Iran, paese dove era nato, ma amava il tennis. Aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Terribilenel mondo dellointernazionale. È morto il padre di Andre Agassi, Mike. L’uomo è morto venerdì scorso a Las Vegas, ma la notizia è stata resa nota soltanto nelle ultime ore, a quasi una settimana di distanza dal decesso. Mike Agassi aveva 90 anni: è stato il protagonista di uno dei rapporti più controversi della storia dellotra un atleta e un suo familiare. Come descritto in Open, l’autobiografia di Andre Agassi (a cui fece seguito Indoor, scritto proprio da Mike), l’infanzia di Andre fu difficile. Tra i due c’era una sorta di amore-odio che avrebbe potuto portare Andre Agassi chissà su quale strada ma che invece lo ha portato nella leggenda. Emanoul Aghasi era un ex pugile di origini armene: partecipò ai Giochi Olimpici del 1948 e del 1952 per l’Iran, paese dove era nato, ma amava il tennis. Aveva ...

