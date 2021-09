E.League: Napoli; Spalletti, sfruttare meglio le occasioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Ora dobbiamo dare continuità al gioco e migliorare ogni gara. Io sto bene se finisce la partita e abbiamo vinto, sono un po' contadino e quindi non sogno a lunga scadenza, penso a cosa posso ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Ora dobbiamo dare continuità al gioco e migliorare ogni gara. Io sto bene se finisce la partita e abbiamo vinto, sono un po' contadino e quindi non sogno a lunga scadenza, penso a cosa posso ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - 'Siamo in Italia!', lo Spartak Mosca annuncia sui social il suo arrivo a Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - 'Siamo in Italia!', lo Spartak Mosca annuncia sui social il suo arrivo a Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - 'Siamo in Italia!', lo Spartak Mosca annuncia sui social il suo arrivo a Napoli - apetrazzuolo : EUROPA LEAGUE - 'Siamo in Italia!', lo Spartak Mosca annuncia sui social il suo arrivo a Napoli - napolimagazine : EUROPA LEAGUE - 'Siamo in Italia!', lo Spartak Mosca annuncia sui social il suo arrivo a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : League Napoli Spalletti: 'Cambio 4 giocatori in vista di Firenze. Ma occhio allo Spartak' La vigilia di Europa League è un'opportunità che Luciano Spalletti utilizza per fare un punto sul momento del Napoli: 'Dobbiamo migliorare in qualcosa, dare la continuità al gioco e ai risultati di partita in partita. Se ...

E.League: Napoli; Spalletti, sfruttare meglio le occasioni Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca. Sugli aspetti da migliorare, Spalletti ha quindi sottolineato che "se pensiamo ...

Napoli-Spartak Mosca in TV su Sky e Dazn: quando si gioca e dove vedere la partita di Europa League Sport Fanpage Insigne: “Spero di scrivere già quest’anno una pagina di storia del Napoli” Infine sull’impegno europeo, il capitano del Napoli ha detto: “L’Europa League è una grande competizione, anche a Leicester abbiamo fatto una grande prestazione, sotto di 2 gol siamo stati bravi a ...

Spalletti “Teniamo all’Europa League, Spartak va rispettato” Luciano Spalletti assicura che il Napoli non prenderà sottogamba la sfida di domani in Europa League. “Il dio del calcio punisce sempre quelli che vanno in campo con presunzione – avverte ai microfoni ...

La vigilia di Europaè un'opportunità che Luciano Spalletti utilizza per fare un punto sul momento del: 'Dobbiamo migliorare in qualcosa, dare la continuità al gioco e ai risultati di partita in partita. Se ...Lo ha detto il tecnico delLuciano Spalletti alla vigilia della sfida di Europacontro lo Spartak Mosca. Sugli aspetti da migliorare, Spalletti ha quindi sottolineato che "se pensiamo ...Infine sull’impegno europeo, il capitano del Napoli ha detto: “L’Europa League è una grande competizione, anche a Leicester abbiamo fatto una grande prestazione, sotto di 2 gol siamo stati bravi a ...Luciano Spalletti assicura che il Napoli non prenderà sottogamba la sfida di domani in Europa League. “Il dio del calcio punisce sempre quelli che vanno in campo con presunzione – avverte ai microfoni ...