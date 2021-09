Dzhikiya | Contro il Napoli faremo più del possibile | come lo Sheriff!

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Georgy, calciatore dello Spartak Mosca, ha parlato in conferenza stampa in merito alla sfida in programma domaniildi Spalletti. Queste le dichiarazioni del giocatore russo: Georgy Dzhikya Spartak "Nel calcio bisogna dare sempre il massimo, domani è una di quelle partite in cui bisogna fare più del. Gara importante? Per noi sono tutte partita importanti, siamo di buon umore e pronti per giocare questa partita. Non c'è tensione, sappiamo che ilè forte,ciò che dice il mister e ovviamente prenderemo seriamente la gara. Per quanto riguarda gli infortunati, sono cose che accadono nel calcio".

E la partita di domani è una di quelle dove sarà necessario tutto quello che sarà possibile dare': 'La vittorial'Ufa? Oggi guardiamo partita dopo partita, però aver vinto l'ultima ...Per la difesa il tecnico non dubita nel consegnare le maglie da titolari a Rasskazov, Gigot e, già titolari solo pochi giorni fail Legia, nel primo turno di Coppa. Trittico ...La partita Napoli - Spartak Mosca del 30 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il Gruppo C di Europa League ...La sconfitta bruciante all’esordio del girone contro il Legia Varsavia non lascia altra scelta allo Spartak Mosca di lui Vitoria, che domani sera a Napoli non può buttare via altri ...