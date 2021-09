Dritto e rovescio | anticipazioni della puntata del 30 settembre 2021

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Domani, giovedì 30, andrà in onda su Rete 4 una nuovadi Diritto e. Anche questa settimana infatti il presentatore Paolo Del Debbio tornerà ad approfondire numerosi temi di attualità politica ed economica italiana. Scopriamo quindi quali saranno gli argomenti e i temi trattati nel corso del nuovo appuntamento con il programma di approfondimento e di inchiesta prodotto da Videonews. Gli argomentidi Diritto ein onda il 30La nuovadi Diritto eandrà in onda domani, giovedì 30, come sempre in prima serata su Rete 4. Nel corso di questo appuntamento ci saranno numerosi ospiti di rilievo ...

Advertising

CIAfra73 : @RadioSoap2 @Iamdavide28 @MauryKostanzo Guarda, quello poi è imbarazzante. Togliere il trash da un solo programma q… - Poiana46 : @barbarab1974 Gent. Dott.ssa, come saputo dal suo video, Dritto e Rovescio, tagliando la sua intervista, le ha fatt… - tuttotv_info : Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, ospiti di giovedì 30 settembre 2021 - AgenziaOpinione : RETE 4 – “ “DRITTO E ROVESCIO ” * « PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ GIORGIA MELONI, GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE » - MDX_0x0 : RT @ButtiGrazia: #Santanche Dritto e rovescio, porta la sua testimonianza di vaccinata, con doppia dose, diventata poi positiva. Spettacolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto rovescio

Informa

... Seppi non ha espresso compiutamente il suo tennis, insidioso per molti tennisti ad alti livelli, come apprezzato agli Us Open; azzurro vulnerabile sul lato dele non incisivo con il, ...... con i ricci sotto controllo, il sorriso aperto e lo sguardosul futuro, è pronto alla nuova ... bravo ad attaccarlo sistematicamente dal lato del, dopo aver mancato un match point nel ...Giovedì 30 settembre, in prima serata, un nuovo appuntamento con Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio ...Prosegue il momento negativo per il giovane azzurro sconfitto in Bulgaria contro il giocatore di casa Kuzmazov ...