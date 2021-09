(Di mercoledì 29 settembre 2021) Per ora la campagna referendaria è. Della Vedova (Più Europa) chiama la carica del Partito Democratico, Iezzi () a Today annuncia battaglia in ...

Advertising

elio_vito : Si obblighino i Comuni a rilasciare i certificati richiesti o se ne consenta il deposito successivamente o si spost… - PagliariniSte : Draghi salva il Referendum sulla cannabis, la Lega: 'Una porcata' - proietta : RT @romatoday: Draghi salva il Referendum sulla cannabis, la Lega: 'Una porcata' - monegiu72 : @myrtamerlino Ancora insisti?????Dunque Draghi adesso ne sa più dei medici….non hai ancora preso abbastanza pesci i… - romatoday : Draghi salva il Referendum sulla cannabis, la Lega: 'Una porcata' -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi salva

Today.it

Per ora la campagna referendaria è. Della Vedova (Più Europa) chiama la carica del Partito Democratico, Iezzi (Lega) a Today annuncia battaglia in ...Mentre gli attivisti con le maschere die Cingolani inscenavano la stipula del 'patto' con ... nascondere CO2 nonil clima'. Il riferimento è al CCS, il controverso progetto di cattura e ...Fabrizio Pietropaoli, operaio edile di 47 anni, è morto cadendo da un’impalcatura all’undicesimo piano di un palazzo in viale America, ...Per ora la campagna referendaria è salva. Della Vedova (Più Europa) chiama la carica del Partito Democratico, Iezzi (Lega) a Today annuncia battaglia in Aula ...