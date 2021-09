Draghi risponde stizzito al giornalista: «Io al Quirinale? Basta con questa domanda, è offensiva verso Mattarella» – Il video (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel corso della conferenza stampa odierna, Mario Draghi ha risposto in maniera stizzita a una domanda su un suo possibile futuro al Quirinale. «Almeno una volta ogni ora circa, a guardare i giornali, mi fate questa domanda. Me la fate sempre», ha detto il presidente del Consiglio. «La risposta è sempre la stessa: è abBastanza offensivo nei confronti del presidente della Repubblica in carica (Sergio Mattarella, ndr) cominciare a pensare in questo modo. Secondo: non sono la persona giusta a cui fare questa domanda, le persone giuste sono in Parlamento, è il Parlamento a decidere della vita e dell’efficacia di questo governo». Leggi anche: Nadef, Draghi: «Va meglio del previsto: cresciamo grazie ai vaccini» – La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel corso della conferenza stampa odierna, Marioha risposto in maniera stizzita a unasu un suo possibile futuro al. «Almeno una volta ogni ora circa, a guardare i giornali, mi fate. Me la fate sempre», ha detto il presidente del Consiglio. «La risposta è sempre la stessa: è abnza offensivo nei confronti del presidente della Repubblica in carica (Sergio, ndr) cominciare a pensare in questo modo. Secondo: non sono la persona giusta a cui fare, le persone giuste sono in Parlamento, è il Parlamento a decidere della vita e dell’efficacia di questo governo». Leggi anche: Nadef,: «Va meglio del previsto: cresciamo grazie ai vaccini» – La ...

