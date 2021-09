Draghi | pronti ad affrontare eventuale recrudescenza pandemia

(Di mercoledì 29 settembre 2021) "L'ingrediente fondamentale per la crescita è la vaccinazione, il fatto che si possa lavorare con tranquillità, andare in giro, gli studenti a scuola. Questa crescita va protetta, e se ci fosse una ...

... e se ci fosse una recrudescenza saremmoad affrontarla senza ospedalizzazioni diffuse e pressioni sulle strutture ospedaliere". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, in ......l'elemento fondamentale per la crescita che va difesa in tutti i modi e bisogna esseread ... il vaccino è l'unico modo sicuro per proteggere noi stessi ed i nostri cari ", ha spiegato. "...“Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo potesse essere 5 mesi fa”. Il premier Mario Draghi si esprime così, presentando la Nadef in conferenza stampa a Palazzo ...Roma, 29 set. "La vaccinazione è alla base della ripresa, gli scolari sono tornati a scuola: è stato un passaggio difficile ma tutto sommato risolto con success ...