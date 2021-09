Draghi: "Il quadro economico è migliore di quello che pensavamo" (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Il quadro economico" dell'Italia "è di gran lunga migliore di quanto noi stessi potessimo pensare in primavera, cinque mesi fa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Il" dell'Italia "è di gran lungadi quanto noi stessi potessimo pensare in primavera, cinque mesi fa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della ...

