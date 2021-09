Draghi: “Il nuovo sindaco di Napoli sarà commissario per la bonifica di Bagnoli” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Per la bonifica dell’area di Bagnoli a Napoli il Consiglio dei Ministri ha deciso di attribuire la funzione di commissario al sindaco, quale esso o essa sia. E’ una vicenda lunga, speriamo di far bene almeno migliorando la governance”. Lo ha dichiarato il premier Mario Draghi in conferenza stampa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Per ladell’area diil Consiglio dei Ministri ha deciso di attribuire la funzione dial, quale esso o essa sia. E’ una vicenda lunga, speriamo di far bene almeno migliorando la governance”. Lo ha dichiarato il premier Marioin conferenza stampa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

