Dove vedere Juventus-Chelsea, streaming gratis LIVE e diretta tv Champions League (Di mercoledì 29 settembre 2021) Juventus-Chelsea, big match per i bianconeri. Dopo un'estate burrascosa con l'addio di Cristiano Ronaldo, la squadra di Allegri ha iniziato male la stagione in campionato ma bene in coppa con la vittoria di Malmoe. Ora i bianconeri affrontano i londinesi, campioni in carica, per dimostrare di essere competitivi in Europa. Il match Juventus-Chelsea, valido per L'articolo proviene da Webmagazine24.

