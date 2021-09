Dopo Tokyo, l’amatissima sportiva è convolata a nozze: esplosione di gioia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo essere ritornata da Tokyo, l’amatissima sportiva azzurra è convolata a nozze col suo compagno: esplosione di gioia, che notizia! Una cosa è certa: le Olimpiadi di Tokyo che si sono concluse qualche settimana fa resteranno impresse nelle mente di tutti. Con ben 40 medaglie vinte, la nostra Nazionale è stata la protagonista indiscussa di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 29 settembre 2021)essere ritornata daazzurra ècol suo compagno:di, che notizia! Una cosa è certa: le Olimpiadi diche si sono concluse qualche settimana fa resteranno impresse nelle mente di tutti. Con ben 40 medaglie vinte, la nostra Nazionale è stata la protagonista indiscussa di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Eurosport_IT : Che spettacolo Sky Brown sulle onde! ???? Dopo Tokyo 2020 la giovane britannica a Parigi 2024 vuole competere sia n… - _treacherous_13 : Update: dopo 20’ non è decisamente la versione tokyo ?? - spritzgirl : Ho perso l'autobus, quello dopo a quanto pare salta la corsa quindi ho cambiato lato della strada e sono andata da… - Mar81697715Mar : RT @eligreg30: Dopo la storia di Betta mi viene in mente solo questo ?? welcome back Tokyo #eligreg - eligreg30 : Dopo la storia di Betta mi viene in mente solo questo ?? welcome back Tokyo #eligreg -