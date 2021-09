Donnarumma: «Esordio in Champions un sogno, sono felice al Psg» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Sognavo la Champions e si è realizzato, è stata una grandissima partita. Una gioia immensa, ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine. Non è stato un periodo facile, ma ne sono uscito, ero sereno e sapevo che sarebbe arrivato questo momento e ora me la godo”. Così Gigio Donnarumma commenta ai microfoni di Sky l’Esordio in Champions con la maglia del Psg. “Giocare con questi campioni è incredibile, è stupendo, ti fanno crescere. Complimenti a Messi per il primo gol con il Psg, è un fenomeno”, ha aggiunto. “Scelta sbagliata venire al Psg? Mi viene da ridere, so della mia forza e chi sono. Non c’è nessun problema, sono felice di essere qui e ho la società che mi sostiene. Sto bene e vado avanti”, ha concluso. Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Sognavo lae si è realizzato, è stata una grandissima partita. Una gioia immensa, ringrazio tutte le persone che mistate vicine. Non è stato un periodo facile, ma neuscito, ero sereno e sapevo che sarebbe arrivato questo momento e ora me la godo”. Così Gigiocommenta ai microfoni di Sky l’incon la maglia del Psg. “Giocare con questi campioni è incredibile, è stupendo, ti fanno crescere. Complimenti a Messi per il primo gol con il Psg, è un fenomeno”, ha aggiunto. “Scelta sbagliata venire al Psg? Mi viene da ridere, so della mia forza e chi. Non c’è nessun problema,di essere qui e ho la società che mi sostiene. Sto bene e vado avanti”, ha concluso.

