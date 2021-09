“Donald Trump mi assicurò di non avere il pe*e come il fungo di Mario Kart. I capelli? Sporchi, li taglia da solo”: le rivelazioni dell’ex addetta stampa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il pene di Donald Trump è «più piccolo della media» e ha la forma di «un fungo di Mario Kart». A rivelarlo fu nel 2018 la pornostar Stormy Daniels, che nel libro Full Disclosure raccontò molti dettagli inediti della sua presunta relazione con l’ex presidente degli Stati Uniti. A distanza di tre anni, gli attributi sessuali di Trump tornano al centro della scena a causa del nuovo libro di Stephanie Grisham, addetta stampa del presidente dal luglio del 2019 all’aprile del 2020 (poi seguì Melania Trump, dimettendosi il 6 gennaio scorso, dopo la rivolta del Campidoglio). La portavoce rivela ora molti dettagli del suo lavoro «dietro le quinte» alla Casa Bianca, alcuni dei quali relativi alla reazione di Trump dopo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il pene diè «più piccolo della media» e ha la forma di «undi». A rivelarlo fu nel 2018 la pornostar Stormy Daniels, che nel libro Full Disclosure raccontò molti dettagli inediti della sua presunta relazione con l’ex presidente degli Stati Uniti. A distanza di tre anni, gli attributi sessuali ditornano al centro della scena a causa del nuovo libro di Stephanie Grisham,del presidente dal luglio del 2019 all’aprile del 2020 (poi seguì Melania, dimettendosi il 6 gennaio scorso, dopo la rivolta del Campidoglio). La portavoce rivela ora molti dettagli del suo lavoro «dietro le quinte» alla Casa Bianca, alcuni dei quali relativi alla reazione didopo le ...

