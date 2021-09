Don Matteo: Giancarlo Magalli nel cast della nuova serie (Di mercoledì 29 settembre 2021) Giancarlo Magalli entra nel cast della fiction Don Matteo, debutterà come vescovo “consigliere” di Raoul Bova Ci saranno delle novità in arrivo nel cast della nuova stagione della fiction su Rai 1 “Don Matteo”. Dal promo della fiction in onda su Rai UnoNel cast di “Don Matteo” entreranno Giancarlo Magalli, il quale ricoprirà il ruolo di vescovo “consigliere” del protagonista, dopo che Terence Hill ha lasciato la fiction su Rai 1 alla quarta puntata e Raoul Bova, pronto a ricoprire le vesti di Don Massimo. A rivelare la new entry all’interno della serie è il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 settembre 2021)entra nelfiction Don, debutterà come vescovo “consigliere” di Raoul Bova Ci saranno delle novità in arrivo nelstagionefiction su Rai 1 “Don”. Dal promofiction in onda su Rai UnoNeldi “Don” entreranno, il quale ricoprirà il ruolo di vescovo “consigliere” del protagonista, dopo che Terence Hill ha lasciato la fiction su Rai 1 alla quarta puntata e Raoul Bova, pronto a ricoprire le vesti di Don Massimo. A rivelare la new entry all’internoè il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ...

