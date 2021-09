Don Matteo 13 | dopo Raoul Bova nuovo arrivo inatteso nel cast Il big della tv ha la sua parte

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Sapevate che l’iconico, e ormai rimpianto, ruolo di Doninizialmente era stato proposto a Giancarlo Magalli? Un vero e proprio scoop di cui pochi erano a conoscenza. Se il presentatore televisivo, a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’esordio dei 2000, non avesse declinato quell’offerta nessuno avrebbe conosciuto Terence Hill in quegli storici panni. Con Don13 novità che riguardano lo storico conduttore Rai. Purtroppo il triste momento che tutti temevano è arrivato, Terence Hill ha chiuso il suo ultimo capitolo con Don13 registrando l’ultima scena. I componenti set, dal regista ai truccatori, si sono commossi salutando l’interprete 82enne. Ora saràil protagonista nelle vesti di Don Massimo e un suo compare sarà, a sorpresa, Giancarlo Magalli. Don ...

Advertising

alecattelan : Praticamente @sangiovann1 e Blanco sono nati in un'era D.D.M. - Dopo Don Matteo. #DaGrande - chetempochefa : L’emozionante ultima scena di Terence Hill in Don Matteo, che lascia dopo 22 anni e 259 episodi ???? - alecattelan : Don Matteo finisce dopo 22 anni, 13 stagioni e 259 episodi che sono 257 più di quelli di #DaGrande. - Italia_Notizie : Don Matteo, Giancarlo Magalli sarà nella fiction: ecco che cosa farà - FQMagazineit : Don Matteo, Giancarlo Magalli sarà nella fiction: ecco che cosa farà -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo

Per oltre un ventennio ha costituito un binomio inscindibile con l'inossidabilee ora Terence Hill e Lux Vide, archiviata l'esperienza della longeva fiction di Rai 1 (che continuerà con il nuovo protagonista Raoul Bova ). tornano a collaborare per due nuovi ...Dopo oltre 250 episodi e oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, Terence Hill ha girato la sua ultima scena di '', una delle più longeve serie tv italiane. Ma nonostante i suoi 82 anni l'attore non vuole fermarsi. In un'intervista a Sorrisi e Canzoni , il produttore Luca Bernabei ha svelato: 'L'anno ...È un'altra sorpresa nel cast di Don Matteo 13, già interessato, con polemiche, dall'arrivo di Raoul Bova al posto di Terence Hill ...Terence Hill dopo vent’anni ha detto addio a “Don Matteo“. Nella nuova stagione della fiction saluterà il pubblico di Rai1 alla quarta puntata lasciando spazio a don Massimo, un sacerdote interpretato ...