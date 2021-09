Doctor Strange 2 – nuovi leak suggeriscono uno scontro tra Scarlet Witch e il Professor X (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non è passato molto tempo dalle dichiarazioni di James McAvoy che lo vedrebbero interessato al suo ingresso nell’MCU nei panni di Xavier. Alcuni leak suggeriscono ora un possibile scontro in Doctor Strange in the Multiverse of Madness tra la rinnovata potenza di Scarlet Witch e un fantomatico Professor X. Non posso che definirlo fantomatico in quanto dai Marvel Studios non è mai arrivata alcuna dichiarazione sul suo coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe. Siamo quindi ancora nel campo dei forse e delle speculazioni ma infondo sono proprio quest’ultime a tenerci col fiato sospeso ad attendere nuovi film di questo immenso universo cinematografico. Un primo, maldestro se vogliamo, tentativo di inserire gli X-Men nell’MCU lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non è passato molto tempo dalle dichiarazioni di James McAvoy che lo vedrebbero interessato al suo ingresso nell’MCU nei panni di Xavier. Alcuniora un possibileinin the Multiverse of Madness tra la rinnovata potenza die un fantomaticoX. Non posso che definirlo fantomatico in quanto dai Marvel Studios non è mai arrivata alcuna dichiarazione sul suo coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe. Siamo quindi ancora nel campo dei forse e delle speculazioni ma infondo sono proprio quest’ultime a tenerci col fiato sospeso ad attenderefilm di questo immenso universo cinematografico. Un primo, maldestro se vogliamo, tentativo di inserire gli X-Men nell’MCU lo ...

