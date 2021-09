Disponibili da oggi su RaiPlay le prime due puntate della nuova serie original “LA NOTTATACCIA” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da oggi, mercoledì 29 settembre, sono visibili in esclusiva su RaiPlay le prime due puntate della nuova serie original LA NOTTATACCIA! Nella sede Rai di via Asiago sta andando in onda un programma condotto da Ema Stokholma. Improvvisamente un’interferenza proietta sui maxischermi un gruppo di personaggi bizzarri. Indossano tute blu e portano sul volto la maschera di Carlo Conti: sono i componenti della band l’Orchestraccia, gruppo musicale che non riesce più a trovare nessun ingaggio e il loro manager, impersonato da Lillo. Sotto gli occhi esterrefatti di Ema, decidono di occupare la RAI e uno di loro scandisce un proclama: stanno arrivando per vendicarsi di questa televisione banale e addormentata che ha per giunta ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da, mercoledì 29 settembre, sono visibili in esclusiva suledueLA! Nella sede Rai di via Asiago sta andando in onda un programma condotto da Ema Stokholma. Improvvisamente un’interferenza proietta sui maxischermi un gruppo di personaggi bizzarri. Indossano tute blu e portano sul volto la maschera di Carlo Conti: sono i componentiband l’Orchestraccia, gruppo musicale che non riesce più a trovare nessun ingaggio e il loro manager, impersonato da Lillo. Sotto gli occhi esterrefatti di Ema, decidono di occupare la RAI e uno di loro scandisce un proclama: stanno arrivando per vendicarsi di questa televisione banale e addormentata che ha per giunta ...

