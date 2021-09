Disney+, film e serie (anche Star) in uscita nel mese di ottobre 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le serie tv sono la punta di diamante della programmazione del mese di Disney+. La piattaforma streaming, infatti, da quando ha acquisito anche Star, ha aumentato l'offerta di titoli (spesso anche originali) di contenuti adatti per un pubblico adulto, pur mantenendo una programmazione pensata per le famiglie. Proprio tra le novità di Star, a ottobre su Disney+ approdano decisamente tante serie tv, di cui vale la pena citarne almeno un paio. Sbarca infatti Reservation Dogs, la comedy scritta dal regista Taika Waititi con Sterlin Harjo che esplora la difficile realtà di giovani nativi americani, con un'operazione inedita sia per la prospettiva usata, sia perché ogni membro del team creativo (sceneggiatori, registi, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Letv sono la punta di diamante della programmazione deldi. La piattaforma streaming, infatti, da quando ha acquisito, ha aumentato l'offerta di titoli (spessooriginali) di contenuti adatti per un pubblico adulto, pur mantenendo una programmazione pensata per le famiglie. Proprio tra le novità di, asuapprodano decisamente tantetv, di cui vale la pena citarne almeno un paio. Sbarca infatti Reservation Dogs, la comedy scritta dal regista Taika Waititi con Sterlin Harjo che esplora la difficile realtà di giovani nativi americani, con un'operazione inedita sia per la prospettiva usata, sia perché ogni membro del team creativo (sceneggiatori, registi, ...

