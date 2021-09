Discoteche: “Se non riapriamo finiamo in mano alla malavita. Il governo ci aiuti o ci faremo sentire”, il Silb-Fipe (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Dopo una chiusura ininterrotta da 19 mesi, dovendo pagare affitti, utenze, tasse, con anticipazione di cassa integrazione in deroga e mutui, un’azienda non ce la fa più a resistere dichiara fallimento o cede al miglior offerente e in momenti di crisi come questa legata alla pandemia, a chi interessa un’azienda chiusa da 19 mesi se non alla malavita? Il governo si renda conto che c’è un rischio di questo tipo”. Rischia seriamente di tradursi in questi termini l’esacerbante ‘chiusura’ che le Discoteche ed i locali da ballo continuano a subire da un oltre un anno. Una categoria, in parte per la pandemia, letteralmente sconquassata da un immobilismo, che tradotto in termini economici, sta a significare la rovina. Pasca (Silb-Fipe): “Se non riapriamo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Dopo una chiusura ininterrotta da 19 mesi, dovendo pagare affitti, utenze, tasse, con anticipazione di cassa integrazione in deroga e mutui, un’azienda non ce la fa più a resistere dichiara fallimento o cede al miglior offerente e in momenti di crisi come questa legatapandemia, a chi interessa un’azienda chiusa da 19 mesi se non? Ilsi renda conto che c’è un rischio di questo tipo”. Rischia seriamente di tradursi in questi termini l’esacerbante ‘chiusura’ che leed i locali da ballo continuano a subire da un oltre un anno. Una categoria, in parte per la pandemia, letteralmente sconquassata da un immobilismo, che tradotto in termini economici, sta a significare la rovina. Pasca (): “Se non...

