Discoteche chiuse, gestori sul piede di guerra a FqMagazine: “Ci ribelleremo e apriremo lo stesso col green pass. Per il Governo siamo ultima ruota del carro” (Di mercoledì 29 settembre 2021) C’è grande tensione, sconcerto e malumore tra i gestori delle Discoteche italiane. Nell’ultima riunione del Comitato Tecnico Scientifico – che ha dato il via libera all’aumento delle capienze per teatri, cinema e sale da concerto tra 80% al chiuso e 100% all’aperto – non è emersa nessuna novità su una eventuale riapertura delle Discoteche, dopo due anni di fermo a causa della pandemia. A riunione del Cts quasi conclusa, lo scorso 27 settembre, il ministero dello Sviluppo economico, su indicazione del ministro della Lega Giancarlo Giorgetti, è intervenuto in corsa per chiedere ai membri del comitato di “esprimersi sulla possibilità di superare il regime di assoluta sospensione delle attività di sale da ballo, Discoteche e locali assimilati, prevedendone l’apertura subordinata al rispetto di misure di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) C’è grande tensione, sconcerto e malumore tra idelleitaliane. Nell’riunione del Comitato Tecnico Scientifico – che ha dato il via libera all’aumento delle capienze per teatri, cinema e sale da concerto tra 80% al chiuso e 100% all’aperto – non è emersa nessuna novità su una eventuale riapertura delle, dopo due anni di fermo a causa della pandemia. A riunione del Cts quasi conclusa, lo scorso 27 settembre, il ministero dello Sviluppo economico, su indicazione del ministro della Lega Giancarlo Giorgetti, è intervenuto in corsa per chiedere ai membri del comitato di “esprimersi sulla possibilità di superare il regime di assoluta sospensione delle attività di sale da ballo,e locali assimilati, prevedendone l’apertura subordinata al rispetto di misure di ...

