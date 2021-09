Diretta Juventus-Chelsea 1-0 live Lukaku spreca l' occasione del pareggio

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Galvanizzata dalle prime due vittorie in Serie A, ladi Massimiliano Allegri attende oggi, alle 21, all'Allianz Arena i campioni in carica delper la sfida che incendierà...

Advertising

juventusfc : Conferenza Stampa, come sempre, in diretta su @JuventusTV ?? - zazoomblog : Diretta Juventus-Chelsea 1-0 live. Bernardeschi spreca sotto porta - #Diretta #Juventus-Chelsea #live. - zazoomblog : Diretta Juventus-Chelsea 0-0 live. Dopo 45 equilibrio allo Stadium - #Diretta #Juventus-Chelsea #live. - zazoomblog : Diretta Juventus-Chelsea 1-0 live. Vantaggio bianconero con Chiesa - #Diretta #Juventus-Chelsea #live. - RiccardoMeloni4 : RT @calciomercatoit: ??CMIT TV | #JUVCHE - Commenta con Noi la sfida di #UCL dei bianconeri! Vi aspettiamo LIVE su Twitch al fischio finale!… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Juventus

Problemi su Amazon Prime durante- Chelsea: dopo le scuse ufficiali, interviene inanche Sandro PiccininiChelsea © Getty ImagesQualche problema nel corso di- Chelsea su Amazon Prime. Durante ladel match di Champions League dell'Allianz Stadium, ...Thomas Tuchel Dove vederla in tv estreaming La partita delle 21 di Torino trae Chelsea sarà visibili in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video .Inoltre sarà possibile raggiungere l’applicazione Amazon Prime Video anche su pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale Manca poco al match di Champions League tra Juventus e Chelse ...Al centro dell'area c'è Bernardeschi ma l'ex Fiorentina fa tutto da solo e calcia rasoterra sul palo lungo. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, McKennie, Kean, Rugani e Kulusevski ...