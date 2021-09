Dior e Yves Saint Laurent incantano la “Paris Fashion Week”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo New York, Londra e Milano, la moda si è spostata a Parigi per mettere in scena l’ultimo appuntamentopiù atteso del mese. Ad aprire le danze con un tripudio di colori è stato. La maison, guidata dalla direzione creativa di Maria Grazia Chiuri, ha incendiato Parigi con un inseguirsi di colori fluo diluiti in abiti, tailleur e accessori. Laè partita lunedì 27 settembre e si concluderà martedì 5 ottobre, ma gli occhi al momento sono calamitati principalmente su due case di moda: la prima – già menzionata –e la seconda...

... direttore creativo di Dior per circa 30 anni (1960 - 1988), il più longevo in assoluto nel suo ruolo, che nel 1961, dopo gli anni di Yves Saint Laurent, inventa lo Slim Look , introduce l'idea di ...Maria Grazia Chiuri porta in passerella la grinta e la grazia di una nuova libertà pop. E Saint Laurent si ispira ancora alla Picasso ...Maria Grazia Chiuri continua il suo studio negli archivi della maison, focalizzandosi in particolare sul periodo della direzione creativa di Marc Bohan.