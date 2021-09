Dionisi: “Abbiamo iniziato un nuovo percorso. Obiettivi? Sono a lunga scadenza” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato a margine di un evento, analizzando l’inizio con i neroverdi e di quale possa essere l’obiettivo del club emiliano. Queste le sue parole: “Abbiamo iniziato un percorso nuovo, sappiamo che è un percorso di crescita, per me al primo anno di Serie A, per tanti giovani in rampa di lancio e per la società. C’è un allenatore nuovo, ci dobbiamo conoscere. Difficoltà ce ne saranno, Abbiamo dimostrato di poterle superare con la qualità e la volontà e vogliamo andare avanti così. Siamo sulla buona strada. Obiettivo? Sappiamo qual è il nostro obiettivo, è a lunga scadenza non a breve scadenza. Credo che questa società ambisca a qualcosa di importante ma che ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il tecnico del Sassuolo, Alessio, ha parlato a margine di un evento, analizzando l’inizio con i neroverdi e di quale possa essere l’obiettivo del club emiliano. Queste le sue parole: “un, sappiamo che è undi crescita, per me al primo anno di Serie A, per tanti giovani in rampa di lancio e per la società. C’è un allenatore, ci dobbiamo conoscere. Difficoltà ce ne saranno,dimostrato di poterle superare con la qualità e la volontà e vogliamo andare avanti così. Siamo sulla buona strada. Obiettivo? Sappiamo qual è il nostro obiettivo, è anon a breve. Credo che questa società ambisca a qualcosa di importante ma che ...

Advertising

SasolAle : Abbiamo sofferto tantissimo con la #salernitana faccio ancora fatica a vedere un gioco !! Per #dionisi e ancora sotto esame!!! - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: 'Contento per la vittoria, l'abbiamo meritata' - Mediagol : Sassuolo-Salernitana, Dionisi: “Raspadori? Diventerà grande. Non abbiamo mai mollato” - zazoomblog : Sassuolo-Salernitana Dionisi: “Raspadori? Diventerà grande. Non abbiamo mai mollato” - #Sassuolo-Salernitana… - sportli26181512 : Dionisi: 'Il Sassuolo ha meritato. Ci manca qualche gol, ma ho fiducia' -