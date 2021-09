Diletta è in tenuta da fitness Ma al supermercato non la fanno entrare perché è troppo “nuda”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Anni di progressi e battaglie di genere per poi sentire che ad Orbetello una vigilantes impedisce ad una ragazza dinelperchè indossa un top, consideratoscollato. La notizia arriva dalle colonne de Il Tirreno. AddiritturaPelucco, 30enne laureata in psicologia e prossima alla laurea magistrale in psicologia del lavoro e dell’organizzazione si è sentita dire “Sei a seno nudo. O ti copri o alnon entri”. Non c’è voluto molto che una notizia del genere facesse il giro dei social. Forse sarà per il messaggio che manda, quello del controllo “morale” da avere sul prossimo. Forse potrebbe fare strano perchè si tratta di une non di una chiesa o magari perchè a compiere questo tipo di atto di violenza sia stata una donna stessa. ...

Pelucco ha 30 anni, una laurea in psicologia e insegna equitazione. Nel suo passato, un ... In tenuta da fitness, ovvero con un top bordeaux che lascia scoperti addome e braccia, Pelucco stava ...