Digital Value si aggiudica nuovi contratti per oltre 50 milioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Digital Value si è aggiudicata in via definitiva ed efficace i seguenti contratti, attraverso la sua partecipata Italware. Il primo, per un importante operatore nel settore delle Telecomunicazioni, riguarda un progetto della durata di 36 mesi, relativo a servizi cloud IAAS, PAAS e SAAS del valore di 14,75 milioni di euro, basato su tecnologia Oracle. Gli altri due contratti sono stati stipulati con un primario cliente della Pubblica Amministrazione Centrale: uno, riguarda la fornitura, l’installazione, l’avviamento e la gestione di infrastrutture per la modernizzazione delle infrastrutture, con durata 36 mesi e per un valore complessivo di oltre 19,6 milioni, mentre l’altro riguarda la gestione dei servizi di manutenzione e supporto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) –si èta in via definitiva ed efficace i seguenti, attraverso la sua partecipata Italware. Il primo, per un importante operatore nel settore delle Telecomunicazioni, riguarda un progetto della durata di 36 mesi, relativo a servizi cloud IAAS, PAAS e SAAS del valore di 14,75di euro, basato su tecnologia Oracle. Gli altri duesono stati stipulati con un primario cliente della Pubblica Amministrazione Centrale: uno, riguarda la fornitura, l’installazione, l’avviamento e la gestione di infrastrutture per la modernizzazione delle infrastrutture, con durata 36 mesi e per un valore complessivo di19,6, mentre l’altro riguarda la gestione dei servizi di manutenzione e supporto ...

Advertising

Ad10000follower : Digital Value si aggiudica nuovi contratti per oltre 50 milioni - ManpowerGroupIT : Continua la “Road to @EY_Italy Digital Summit”: all’appuntamento di Matera di venerdì scorso, “From Data to Value”,… - Osserv_Digital : #audiolibro 'Dal punto di vista della value chain, tutte le attività a maggior valore aggiunto sono state internali… - EY_Italy : RT @Retelit: .@enrico_mondo, Head of Business Operations and Development Retelit, interverrà nella tavola rotonda 'Un futuro digitale: aspe… - Retelit : .@enrico_mondo, Head of Business Operations and Development Retelit, interverrà nella tavola rotonda 'Un futuro dig… -

Ultime Notizie dalla rete : Digital Value Digital Value si aggiudica nuovi contratti per oltre 50 milioni Digital Value si è aggiudicata in via definitiva ed efficace i seguenti contratti, attraverso la sua partecipata Italware . Il primo, per un importante operatore nel settore delle Telecomunicazioni, ...

Piazza Affari in recupero dopo l'affondo di ieri Digital Value +3,1% brillante grazie all'aggiudicazione di nuovi contratti con operatori privati e della PA per un controvalore totale di oltre 50 milioni di euro. Gli appuntamenti macroeconomici di ...

Digital Value si aggiudica nuovi contratti per oltre 50 milioni Teleborsa Piazza Affari in recupero dopo l'affondo di ieri. FTSE MIB +0,8% Piazza Affari in recupero dopo l'affondo di ieri. Piazza Affari in recupero dopo l'affondo di ieri. FTSE MIB +0,8%. *Il FTSE MIB segna +0,8%, il FTSE Italia All-Share +0,8%, il FTSE Italia Mid Cap +1, ...

Digital Value si aggiudica nuovi contratti per oltre 50 milioni (Teleborsa) - Digital Value si è aggiudicata in via definitiva ed efficace i seguenti contratti, attraverso la sua partecipata Italware. Il primo, per un importante operatore nel settore ...

si è aggiudicata in via definitiva ed efficace i seguenti contratti, attraverso la sua partecipata Italware . Il primo, per un importante operatore nel settore delle Telecomunicazioni, ...+3,1% brillante grazie all'aggiudicazione di nuovi contratti con operatori privati e della PA per un controvalore totale di oltre 50 milioni di euro. Gli appuntamenti macroeconomici di ...Piazza Affari in recupero dopo l'affondo di ieri. Piazza Affari in recupero dopo l'affondo di ieri. FTSE MIB +0,8%. *Il FTSE MIB segna +0,8%, il FTSE Italia All-Share +0,8%, il FTSE Italia Mid Cap +1, ...(Teleborsa) - Digital Value si è aggiudicata in via definitiva ed efficace i seguenti contratti, attraverso la sua partecipata Italware. Il primo, per un importante operatore nel settore ...