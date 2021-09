Dieci morti sul lavoro in sole 48 ore. Il governo promette: pene immediate (Di mercoledì 29 settembre 2021) In un giorno e mezzo almeno Dieci morti sul lavoro. Una vera mattanza che alza la media giornaliera dei tre decessi dall’inizio dell’anno, certificati dall’Inail, in costante aumento rispetto all’anno scorso. La lunga striscia di sangue ieri ha colpito particolarmente la Puglia dopo che a cavallo fra agosto e settembre si era concentrata in Toscana. Il settore delle costruzioni si conferma quello più a rischio con i sindacati che non si stancano di chiedere la «patente a punti» per garantire … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 29 settembre 2021) In un giorno e mezzo almenosul. Una vera mattanza che alza la media giornaliera dei tre decessi dall’inizio dell’anno, certificati dall’Inail, in costante aumento rispetto all’anno scorso. La lunga striscia di sangue ieri ha colpito particolarmente la Puglia dopo che a cavallo fra agosto e settembre si era concentrata in Toscana. Il settore delle costruzioni si conferma quello più a rischio con i sindacati che non si stancano di chiedere la «patente a punti» per garantire … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

