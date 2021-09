Diablo II Resurrected vittima di review bombing tra patch e bug (Di mercoledì 29 settembre 2021) Diablo II: Resurrected è uscito da alcuni giorni e molti si stanno tuffando nel classico gioco di Blizzard. Senza dubbio, rifare un'esperienza classica e amata che è stata lanciata per la prima volta più di 20 anni fa non è un'impresa facile, ma ci sono molte cose che possono essere apprezzate. Sfortunatamente, fin dalla sua uscita, molti giocatori si sono trovati davanti ad una serie di problemi e bug. Durante il fine settimana Blizzard ha lavorato per pubblicare la patch 9.27 che risolve un problema con la minimappa e migliora ulteriormente stabilità e prestazioni. Blizzard promette anche una soluzione per le persone che cercano di giocare su CPU che non supportano Advanced Vector Extensions, un problema legato principalmente a processori piuttosto datati. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021)II:è uscito da alcuni giorni e molti si stanno tuffando nel classico gioco di Blizzard. Senza dubbio, rifare un'esperienza classica e amata che è stata lanciata per la prima volta più di 20 anni fa non è un'impresa facile, ma ci sono molte cose che possono essere apprezzate. Sfortunatamente, fin dalla sua uscita, molti giocatori si sono trovati davanti ad una serie di problemi e bug. Durante il fine settimana Blizzard ha lavorato per pubblicare la9.27 che risolve un problema con la minimappa e migliora ulteriormente stabilità e prestazioni. Blizzard promette anche una soluzione per le persone che cercano di giocare su CPU che non supportano Advanced Vector Extensions, un problema legato principalmente a processori piuttosto datati. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Diablo2Resurrected vittima del review bombing. - GiocareOra : Dov'è il Gidbinn in Diablo 2: Resurrected? - GameXperienceIT : Questo #Diablo2Resurrected, riuscirà ad arruolare nuove leve di aspiranti eroi in quello che storicamente è un tito… - tokoroten510 : RT @IGNitalia: Dopo oltre due decenni dal suo esordio, #Diablo2 ritorna sui nostri schermi in una riedizione che ne aggiorna la grafica sen… - PlayStationBit : Vi siete chiesti quali sono i segreti di #DiabloIIResurrected? Ve li svela in una ricca intervista a #RobGallerani… -