giornaleradiofm : Approfondimenti: Di Masi eletto nuovo consigliere della Lega di Serie B: (ANSA) - ROMA, 29 SET - L'Assemblea della… - RadioGoldAl : Luca Di Masi eletto consigliere del direttivo della Serie B -

L'Assemblea della Lega di Serie B, riunita a Milano ha eletto il presidente e amministratore unico dell'Alessandria, Luca Di Masi, membro del Consiglio direttivo, in sostituzione dell'ex presidente della Spal, Walter Mattioli. Confermato dall'Assemblea il ... Di Masi torna così a ricoprire un incarico dirigenziale in Lega.