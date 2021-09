Denise Pipitone, l’accusa dei pm di Marsala: “Rischio di inquinamento indagini indotto dal racconto di numerose trasmissioni tv” (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’intricato e complesso caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel nulla il 1 settembre del 2004 da Mazara del Vallo, vede aggiungersi un nuovo capitolo giudiziario. Una richiesta di archiviazione della procura di Marsala per quattro indagati – Antonella Allegrini, Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e Paolo Erba – che però in 56 pagine mette sotto accusa il circo mediatico (e l’espressione benché logora non può essere che più adatta) che da anni spinge sulla pista ogni genere di personaggi, fa intravedere ipotesi, sollecita percorsi investigativi alternativi, contando su un pubblico da sempre partecipe all’ignoto destino della piccola. E la valutazione durissima ricade anche sul comportamento dello storico legale di parte civile, l’avvocato Giacomo Frazzitta. Per gli inquirenti c’è un “altissimo Rischio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’intricato e complesso caso di, la bimba scomparsa nel nulla il 1 settembre del 2004 da Mazara del Vallo, vede aggiungersi un nuovo capitolo giudiziario. Una richiesta di archiviazione della procura diper quattro indagati – Antonella Allegrini, Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e Paolo Erba – che però in 56 pagine mette sotto accusa il circo mediatico (e l’espressione benché logora non può essere che più adatta) che da anni spinge sulla pista ogni genere di personaggi, fa intravedere ipotesi, sollecita percorsi investigativi alternativi, contando su un pubblico da sempre partecipe all’ignoto destino della piccola. E la valutazione durissima ricade anche sul comportamento dello storico legale di parte civile, l’avvocato Giacomo Frazzitta. Per gli inquirenti c’è un “altissimodi ...

