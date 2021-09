Demi Lovato ha incontrato gli alieni: “Un’esperienza incredibile” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Demi Lovato ha incontrato gli alieni. Non una leak dalle sue chat private: la cantautrice statunitense lo ha rivelato all’E! News Daily Pop durante un’intervista. L’artista ha così anticipato ciò che andremo a vedere in Unidentified With Demi Lovato, una nuova serie TV in programmazione su Peacock TV. La popstar ha raccontato di aver avuto Un’esperienza da incontro ravvicinato del terzo tipo mentre si trovava nel parco nazionale di Joshua Tree in California qualche anno fa. Ecco il suo racconto: “Ci trovavamo nel deserto e io ho visto questo cerchio blu a circa 50 piedi di distanza da me. Si trattava di qualcosa di fluttuante, forse a 10-15 piedi di altezza, che pareva mantenere una certa distanza rispetto a me”. “Bellissimo e incredibile”, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)hagli. Non una leak dalle sue chat private: la cantautrice statunitense lo ha rivelato all’E! News Daily Pop durante un’intervista. L’artista ha così anticipato ciò che andremo a vedere in Unidentified With, una nuova serie TV in programmazione su Peacock TV. La popstar ha raccontato di aver avutoda incontro ravvicinato del terzo tipo mentre si trovava nel parco nazionale di Joshua Tree in California qualche anno fa. Ecco il suo racconto: “Ci trovavamo nel deserto e io ho visto questo cerchio blu a circa 50 piedi di distanza da me. Si trattava di qualcosa di fluttuante, forse a 10-15 piedi di altezza, che pareva mantenere una certa distanza rispetto a me”. “Bellissimo e”, ...

