Delirio Covid, bimba guarita viene cacciata da scuola con tampone negativo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cosenza, 29 set — Piccoli traumatizzati dall’ossessione del «pericolo contagio» crescono: a Lago, provincia di Cosenza, una bimba di seconda elementare è stata cacciata dalla maestra e dalla preside nonostante fosse guarita dal Covid da tre settimane. Il tampone negativo fatto per poter accedere in classe non è bastato alle zelanti istitutrici, forse un po’ troppo comprese nel ruolo di «tutrici dell’ordine sanitario». La bimba viene cacciata nonostante il tampone negativo Tutto è iniziato quando la mamma aveva informato la maestra delle preoccupazioni della bimba, impaurita all’idea di tornare a scuola dopo aver contratto l’infezione da Sars-CoV-2. «In concomitanza ed ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cosenza, 29 set — Piccoli traumatizzati dall’ossessione del «pericolo contagio» crescono: a Lago, provincia di Cosenza, unadi seconda elementare è statadalla maestra e dalla preside nonostante fossedalda tre settimane. Ilfatto per poter accedere in classe non è bastato alle zelanti istitutrici, forse un po’ troppo comprese nel ruolo di «tutrici dell’ordine sanitario». Lanonostante ilTutto è iniziato quando la mamma aveva informato la maestra delle preoccupazioni della, impaurita all’idea di tornare adopo aver contratto l’infezione da Sars-CoV-2. «In concomitanza ed ...

Guglielmo Poggi: "Bisogna sempre puntare alle stelle" Ma nelle parole non c'è stata, mai una volta, alcuna avvisaglia del delirio narcisistico che prende ... Lo ha chiamato così, il Covid - 19, con le sue scorie: la solitudine, il lockdown, l'inevitabile ...

Pino Cabras: 'Avete ingannato un intero Paese' Ha detto infatti il presidente croato - in un discorso in cui pure ha valorizzato l'opportunità del vaccino " che " il delirio dei media per il Covid - 19 è eccessivo e dovremmo conoscere lo scopo di ...

Il delirio può essere una conseguenza di Covid grave

Braccio di ferro senza fine: la Superlega tra nuovi equilibri e un vecchio problema La pandemia da Covid-19 in sé, correlata al mondo del calcio, non ha generato dal niente un problema ma ha accelerato una crisi di sistema i cui semi non risultano certo questione di stretta attualità ...

