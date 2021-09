De Paul, addio all’Atletico Madrid? Possibile ritorno in Italia a gennaio (Di mercoledì 29 settembre 2021) La favola ai Colchoneros del centrocampista rioplatense Rodrigo De Paul non sta andando come dovrebbe: gioca poco e quando il Cholo Simeone lo fa entrare in campo, non brilla affatto. Il centrocampista, che ha militato cinque stagioni in Serie A con la maglia dell’Udinese, è divenuto una riserva di lusso dell’Atletico di Madrid ed ora pensa ad un ritorno in Italia. Un amore che non è sbocciato Rodrigo De Paul è scontento. Simeone non lo vede nelle rotazioni e tantomeno come titolare. Eppure, il talento argentino ha mostrato una classe ed un dinamismo tipiche della squadra del Cholo, ma le qualità del sudamericano sembrano non aver impressionato l’ex mister del Catania. Madrid non è Udine e per stupire il tuo allenatore devi dare di più vista la concorrenza. De ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) La favola ai Colchoneros del centrocampista rioplatense Rodrigo Denon sta andando come dovrebbe: gioca poco e quando il Cholo Simeone lo fa entrare in campo, non brilla affatto. Il centrocampista, che ha militato cinque stagioni in Serie A con la maglia dell’Udinese, è divenuto una riserva di lusso dell’Atletico died ora pensa ad unin. Un amore che non è sbocciato Rodrigo Deè scontento. Simeone non lo vede nelle rotazioni e tantomeno come titolare. Eppure, il talento argentino ha mostrato una classe ed un dinamismo tipiche della squadra del Cholo, ma le qualità del sudamericano sembrano non aver impressionato l’ex mister del Catania.non è Udine e per stupire il tuo allenatore devi dare di più vista la concorrenza. De ...

