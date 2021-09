DAZN, gli ascolti Nielsen della Serie A. La 6a giornata sfiora 7 mln di individui (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è chiusa la sesta giornata di campionato di Serie A con un nuovo picco di ascolti per la stagione in corso: il turno sfiora i 7,0 milioni di ascoltatori. Guida la classifica il derby di Roma in esclusiva DAZN: Lazio - Roma ha fatto registrare 1,5 milioni di ascolto. Appuntamento a questo weekend con il derby di Torino alle ore 18.00 di sabato seguiti domenica... Leggi su digital-news (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è chiusa la sestadi campionato diA con un nuovo picco diper la stagione in corso: il turnoi 7,0 milioni di ascoltatori. Guida la classifica il derby di Roma in esclusiva: Lazio - Roma ha fatto registrare 1,5 milioni di ascolto. Appuntamento a questo weekend con il derby di Torino alle ore 18.00 di sabato seguiti domenica...

Advertising

capuanogio : #DAZN annuncia un mese di visione senza ulteriori costi per gli abbonati che non sono riusciti ad accedere alla app… - Paolo_Bargiggia : Ecco chi ha portato nel calcio italiano il disastro @DAZN_IT senza rispetto per gli appassionati. @SerieA ?????? - DAZN_IT : Invitiamo gli utenti ancora impattati dal disservizio a chiudere la app usando l'apposita funzione. Successivamente basterà riaprirla. - Max1969Av : Anno domini 2021: ?Compriamo fuoristrada per girare il città ?Abbiamo TV 4k per vedere partite su DAZN che Dio so… - Valerrimo : @OfficialSSLazio La cosa divertente è che quelli di DAZN hanno fatto la domanda sull'arbitraggio esclusivamente a M… -